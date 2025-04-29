Alexis Sanchez: Bir ara neredeyse Galatasaray'a gidiyordum

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Kariyerini İtalya Serie A ekibi Udinese'de sürdüren yıldız oyuncu Alexis Sanchez, önemli açıklamalara imza attı.

Sanchez, kariyerinde bir dönem Galatasaray'a transferinin yakın olduğunu söyledi.

"BİR ARA NEREDEYSE GALATASARAY'A GİDİYORDUM"

HT Spor'a konuşan Alexis Sanchez, şunları dedi:

Bir ara neredeyse Galatasaray'a gidiyordum ama sonunda Inter'e transfer oldum. Galatasaray'da tutkulu ve iyi insanlar var. Futbol değişti. Geçmişte daha fazla tutku ve profesyonellik vardı. Bugün sadece pazarlama var. Sadece iyi oyuncu olmanız yeterli değil, pazarlamanız yoksa diğer oyuncular şans buluyor. Bu yüzden futbolun değiştiğini düşünüyorum. Şu anda fiziksel durumum ve mentalitem çok iyi.

(Alexis Sanchez, Inter'de iki dönem forma giydi. 36 yaşındaki futbolcu, 2019'da kiralık olarak gittiği İtalyan ekibine 2023 yılında bonservisiyle imza attı.)

"HER ZAMAN ŞAMPİYONLUK HEDEFLEYEN BÜYÜK TAKIMLARDA OYNADIM"

Sanchez, sözlerine, şöyle devam etti:

Kariyerimde her zaman kazanmaya odaklı, şampiyonluk hedefleyen büyük takımlarda oynadım. Bu şekilde devam ediyorum. Şampiyonluk ve kazanma mentalitesi olmadan yaşamak benim doğama aykırı.

"GÖKHAN İNLER, İYİ BİR PROFESYONEL"

Alexis Sanchez, birlikte futbol da oynadığı kulübün sportif direktörü Gökhan İnler ile ilgili, şu sözleri sarf etti:

Gökhan İnler ile birlikte oynadığımızda her antrenmanda ve maçta güçlü bir adamdı ama şimdi işi daha zor. İtalya, İngiltere, Fransa veya İspanya'da yetenek bulmak zor. O iyi bir insan ve iyi bir profesyonel.

BU SEZON 11 MAÇA ÇIKTI

Kariyerinde Barcelona, Arsenal ve Manchester United gibi dev takımların formasını giyen Alexis Sanchez, bu sezon Udinese'de 11 maçta süre buldu.

Şilili futbolcu, bu karşılaşmalarda gol ve asist katkısı yapamadı.