Amed Sportif Faaliyetler, Mbaye Diagne ile sözleşme imzaladı

1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, forvet oyuncusu Mbaye Diagne ile 2 yıllık anlaştı.

Diagne, kulübün başkan yardımcısı Cahit Akın ve bazı taraftarların katılımıyla merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'ndaki Amed Store'da düzenlenen imza töreninde, kendisini yeşil-kırmızı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

"HEDEFİM EN AZ 25 GOL"

İmza töreninin ardından Diagne, bir gazetecinin sorusu üzerine takımın ve kendisinin hedefinin Süper Lige yükselmek olduğunu belirterek bunun için elinden geleni yapacağını söyledi.

Türkiye'de Kasımpaşa, Galatasaray ve Fatih Karagümrük'te oynayan Diagne, şu şekilde konuştu: