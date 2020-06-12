Arsenal ve Porto, Umut Meraş'ı istiyor

İngiliz basını tarafından, Fransa'nın La Havre ekibinde forma giyen Umut Meraş ile Arsenal ve Porto'nun ilgilendiği ifade edildi.

Fransa'nın La Havre takımında forma giyen Umut Meraş, Ligue 2'de gösterdiği performansla dünya devlerinin dikkatini çekti.

İngiltere'de yayın yapan Daily Star'da yer alan habere göre; 24 yaşındaki futbolcu, Arsenal ve Porto'nun transfer listesine adını yazdırdı.

ARSENAL BİR ADIM ÖNDE

Söz konusu transfer için İngiliz ekibinin ciddi girişimlerde bulunacağını ve La Havre'ye teklif yapmak için hazırlandığı belirtilirken, Arsenal'ın yaz transfer döneminde Meraş'ı kadrosuna katabileceği ifade edildi.

Porto'nun da ilgilendiği dile getirilen 24 yaşındaki futbolcu için Arsenal'ın bir adım önce olduğu da yazıldı.

PORTO, ALEX TELLES YERİNE İSTİYOR

Yaşadığı maddi sorunlar nedeniyle Alex Telles'ı satış listesine koyan ve alacağı bonservis ücretiyle elini rahatlatmayı hedefleyen Porto ise, Brezilyalı futbolucunun yerine Umut Meraş'ı kadrosuna katmak istiyor.

22 MAÇTA FORMA GİYDİ

Sezon başında Bursaspor'dan La Havre'ye transfer olan savunmacı, Fransız ekibiyle şu ana kadar 22 karşılaşmada forma şansı bulurken, takımına 1 asistlik katkı da sağladı.