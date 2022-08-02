Beşiktaş, West Ham United forması giyen Arthur Masuaku ile sözleşme imzalandığını resmen duyurdu.

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz sonrası oluşan boşluğu Arthur Masuaku ile doldurdu.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, Kongolu futbolcu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında defans oyuncusu Arthur Masuaku ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Arthur Masuaku'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz."





Kiralama bedeli yok

Beşiktaş, 28 yaşındaki futbolcunun transferi için West Ham United'a kiralama bedeli ödemeyecek.

Yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu da mevcut, ancak bu madde zorunlu değil. Beşiktaş, bu maddeyi devreye sokarsa İngiliz ekibine 2.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Sakatlık geçmişi dikkat çekiyor

28 yaşındaki futbolcunun oyun performansı ve yeteneği dikkat çekerken, sakatlık geçmişi ise dikkat çekiyor.

Deneyimli oyuncu, kariyeri boyunca toplamda 323 gün sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Yapılan sağlık kontrollerinde kronik bir sakatlık bulgusu bulunmaması üzerine sözleşme imzalandı.

Arthur Masuaku resmen Beşiktaş'ta VİDEO







