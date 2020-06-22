Beşiktaş'ın Gökhan Gönül'e yaptığı teklif

Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Gönül'e 500 bin euro garanti ücret artı prim teklif etti.

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kalmasını istediği tecrübeli oyuncu Gökhan Gönül'le görüşmelere başladı.

500 BİN EURO MAAŞ ARTI 300 BİN EURO PRİM

Edilen bilgiye göre; 35 yaşındaki futbolcuyu 2 yıl daha kadroda tutmak isteyen yönetimin, Gökhan'a 500 bin euro garanti ücret artı maç başı prim önerdiği öğrenildi.

Sağ bek oyuncusu, eğer toplam 30 maçta forma giyerse 300 bin euro daha kazanacak.

İlerlemiş yaşına rağmen iyi bir performans ortaya koyan Gökhan, son olarak Denizlispor maçında yaptığı kritik müdahaleler ve attığı golle alınan galibiyette önemli rol oynamıştı.