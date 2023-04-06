Beşiktaşlı yıldıza Ada'dan kanca! 10 milyon euroyu gözden çıkardılar

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Galatasaray'ın elinden kaptığı için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen Portekizli oyuncuya, Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın talip olduğu öğrenildi.

10 milyon euro...

İngiliz basınında ortaya çıkan haberlere göre; Ada temsilcisi, Gedson için Beşiktaş'a 10 milyon euro ödemeye hazır durumda. Siyah-beyazlılar da başarılı oyuncuyu değerini bulması halinde satmaya sıcak bakıyor.

24 yaşındaki orta saha, bu sezon 28 maça çıkarken 5 asist katkısı sağladı.

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