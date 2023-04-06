Beşiktaşlı yıldıza Ada'dan kanca! 10 milyon euroyu gözden çıkardılar İngiliz ekibi Crystal Palace'ın, Beşiktaş'tan Gedson ile ilgilendiği ve 10 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Galatasaray'ın elinden kaptığı Gedson Fernandes için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen Portekizli oyuncuya, Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın talip olduğu öğrenildi. 10 milyon euro... İngiliz basınında ortaya çıkan haberlere göre; Ada temsilcisi, Gedson için Beşiktaş'a 10 milyon euro ödemeye hazır durumda. Siyah-beyazlılar da başarılı oyuncuyu değerini bulması halinde satmaya sıcak bakıyor. 24 yaşındaki orta saha, bu sezon 28 maça çıkarken 5 asist katkısı sağladı. Gözden Kaçmasın Gedson Fernandes galibiyeti Amedsporlu yöneticiyle kutladı Haberin Detayları