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    Beşiktaş'ta iki transfer için Ahmet Nur Çebi devreye girdi

    Beşiktaş'ta iki transfer için Ahmet Nur Çebi devreye girdi

    Siyah-beyazlılarda transfer görüşmeleri tıkanan Tayfur Bingöl ve Kerem Atakan Kesgin için Ahmet Nur Çebi görüşmelere başladı.
    • 12.08.2022 - 09:49
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 10:46
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    Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, iki futbolcuyu kadrosuna katmak için uğraş veriyor. Siyah-beyazlılar, Alanyaspor'da forma giyen Tayfur Bingöl ve Sivasspor'da oynayan Kerem Atakan Kesgin için yeni görüşmeler yapacak.

    Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin ve Tayfur Bingöl için bonservis görüşmelerine devam ederken henüz ortak noktada buluşulamadı. Süreci hızlandırmak isteyen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi bizzat devreye girme kararı aldı. Beşiktaş Başkanı, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile görüşme yapacak.

    Beşiktaş ta iki transfer için Ahmet Nur Çebi devreye girdi #1

    Tayfur ve Kerem de istiyor

    Alanyaspor 29 yaşındaki futbolcu için 1.5-2 milyon euro seviyesinde bir rakam istiyor. Daha önce Beşiktaş'ta oynamak istediğini ifade eden Tayfur, kulübünden kolaylık bekliyor. Kerem Atakan Kesgin ise orta saha için düşünülen isim. Geçtiğimiz sezon Sivasspor'da etkili bir görüntü çizen futbolcu, Beşiktaş forması giymek istiyor.

    Beşiktaş ta iki transfer için Ahmet Nur Çebi devreye girdi #2

    Mecnun Otyakmak ile de görüşecek

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Emirhan sonrası transfer edilmek istenen Kerem Atakan Kesgin için Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ile İstanbul'da masaya oturacak. Çebi bu iki isimle ilgilendiklerini daha önce bizzat açıklamıştı.

    Beşiktaş ta iki transfer için Ahmet Nur Çebi devreye girdi #3


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