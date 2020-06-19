Bjelica: İstanbul'a gitmiyorum

Fenerbahçe ile son olarak 1 ay önce görüştüğünü belirten Bjelica, büyük bir sürpriz olmaması durumunda İstanbul'a gitmeyeceğini söyledi.

Fenerbahçe ile son olarak 1 ay önce görüştüğünü belirten Bjelica, büyük bir sürpriz olmaması durumunda İstanbul'a gitmeyeceğini söyledi.

Hırvat teknik adam, "Fenerbahçeli yöneticiler ile 1 aydan fazla süredir görüşmüyorum. Onlarla konuştuk, görüştük ama sonrasında hiçbir şey olmadı. Değişen bir şey olmazsa, İstanbul'a gitmiyorum diyebiliriz." dedi.

Ayrıntılar gelecek...