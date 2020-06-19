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    Bjelica: İstanbul'a gitmiyorum

    Fenerbahçe ile son olarak 1 ay önce görüştüğünü belirten Bjelica, büyük bir sürpriz olmaması durumunda İstanbul'a gitmeyeceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 19.06.2020 - 12:26
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    Bjelica: İstanbul'a gitmiyorum

    Fenerbahçe ile son olarak 1 ay önce görüştüğünü belirten Bjelica, büyük bir sürpriz olmaması durumunda İstanbul'a gitmeyeceğini söyledi.

    Hırvat teknik adam, "Fenerbahçeli yöneticiler ile 1 aydan fazla süredir görüşmüyorum. Onlarla konuştuk, görüştük ama sonrasında hiçbir şey olmadı. Değişen bir şey olmazsa, İstanbul'a gitmiyorum diyebiliriz." dedi.

    Ayrıntılar gelecek...

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