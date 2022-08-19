Borussia Dortmund da Cristiano Ronaldo'yu reddetti

İngiltere Premier Lig devi Manchester United'dan ayrılmak istediği konuşulan Cristiano Ronaldo'ya Alman ekibi Borussia Dortmund'dan da olumsuz yanıt geldi.

Manchester United'daki geleceği belirsizliğini koruyan Cristiano Ronaldo'yu, Borussia Dortmund'un veto ettiği aktarıldı.



Bild'de yer alan habere göre; Portekizli yıldızın menajeri Jorge Mendes, oyuncusunu Alman temsilcisine önerdi. Ronaldo da Borussia Dortmund'a transfer olmaya istekli olurken Alman ekibi bu öneriyi geri çevirdi.



Borussia Dortmund'un, Ronaldo'nun yaşı ve maaşı nedeniyle transferi gerçekleştirmek istemediği aktarıldı. 37 yaşındaki futbolcunun maaşının, Dortmund'da en fazla kazanan futbolcunun maaşından 2 katından da fazla olduğu ifade edildi.

Avrupa'nın dev kulüpleri transfer etmek istememişti

Ronaldo'nun daha önce de; Bayern Münih, Chelsea, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Madrid tarafından reddedildiği öne sürülmüştü.





Sebastian Haller'i kaybetmişlerdi

Ancak Dortmund yüksek maliyetleri sebebiyle, forvet bölgesinde Sebastian Haller'i kaybetmelerine rağmen, Ronaldo'yu takıma getirme niyetlerinin olmadığı belirtildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Manchester United'dan kesin bir şekilde ayrılmak isteyen Ronaldo'nun en önemli kriteri Devler Ligi'ne katılan bir takım olması. İngiliz ekibinde geçen sezon 39 maça çıkan Cristiano Ronaldo, takımına 24 gol 3 asistlik katkı sağlamıştı.



