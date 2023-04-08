Crystal Palace, Victor Nelsson'un peşinde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson ile ilgilendiği öğrenildi.

AA & Ensonhaber

Galatasaraylı Victor Nelsson, Avrupa'da birçok kulübün takibinde...

Danimarkalı futbolcu, yaz transfer döneminde Sevilla ile anlaşma sağlamış ve ayrılmak için izin istemişti.

Daha sonra sarı kırmızılı kulüp, genç oyuncuyu lig bitene kadar takımda kalması için ikna etmeyi başarmıştı. Ancak Nelsson'un sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.

Önümüzdeki günlerde görüşme yapılacak

Premier Lig takımlarından Crystal Palace'ın, Nelsson'un transferi konusunda ısrarcı olduğu öğrenildi. İngiliz ekibinin, önümüzdeki günlerde sarı-kırmızılılarla bir görüşme yapması bekleniyor.

Nelsson, İngiltere'ye transfer olmak istiyor

24 yaşındaki oyuncunun da, futbol hayatına İngiltere'de devam etmeye çok sıcak baktığı ifade edildi.

Galatasaray'ın, Nelsson için belirlediği bonservis bedelinin ise 25 milyon euro olduğu belirtilirken, Crystal Palace'ın bu ücreti ödemeyi kabul edebileceği gelen haberler arasında...

Icardi'nin bonservisi Nelsson'dan

Nelsson'un satılması halinde ise elde edilecek bonservis bedelinin Arjantinli yıldız Mauro Icardi için harcanacağı öğrenildi.

Bonservisi PSG'de bulunan oyuncu için Fransız ekibi, 15 milyon euro seviyelerinde bir ücret talep etmişti.