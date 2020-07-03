Diagne: Benim geleceğim Galatasaray'da

Lig biter bitmez Galatasaray'a dönecek olan Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı takımdan ayrılmak istemediğini söyledi.

Kasımpaşa'dan 10 milyon euro karşılığında transfer edilen ancak beklentileri tam olarak karşılayamayan Diagne, sezon başında Club Brugge'a kiralanmıştı.

Belçika ekibinde sorunlar yaşayan ve kadro dışı bırakılan Senegalli futbolcu, sarı-kırmızılı takıma dönmeye hazırlanıyor.

Galatasaray ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcunun bu kez takımdan ayrılmaya niyeti yok.

"KENDİMİ G.SARAY'A AİT HİSSEDİYORUM"

Diagne, "Kendimi Galatasaray' ait hissediyorum, beni geleceğim Galatasaray'da ve buradan ayrılmayacağım." diyerek yönetime mesaj yolladı.

YÖNETİM SICAK BAKIYOR

Sakatlıklar nedeniyle Falcao'dan istediği verimi alamayan ve ekonomik kriz nedeniyle yeni golcü transferine sıcak bakmayan yönetimin, Diagne'ye bir şans daha vermesi bekleniyor.