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Fatih Terim, Hasan Ali transferini veto etti
Ali Kaldırım'ın, Nagatomo'nun yerine bir sol bek almayı planlayan Galatasaray'a haber gönderdiği ancak Fatih Terim'in bu transfere karşı çıktığı öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 12.06.2020 - 09:32
Saracchi'yi yedekleyebilecek iyi bir yedek sol bek almayı planlayan Galatasaray'da arayışlar sürüyor.
Şu ana kadar birçok isimle görüşen sarı-kırmızılılara, Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım'dan mesaj geldi.
G.SARAY'A HABER GÖNDERDİ
Sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki oyuncunun menajerler aracılığıyla Galatasaray ile irtibata geçtiği ancak istediği sonucu alamadığı öğrenildi.
TERİM İSTEMEDİ
Sakatlığı sebebiyle bu sezon sarı-lacivertli formayla sadece 12 maça çıkabilen tecrübeli oyuncunun transferinin, teknik direktör Fatih Terim tarafından veto edildiği belirtildi.