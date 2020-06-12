Fatih Terim, Hasan Ali transferini veto etti

Fatih Terim, Hasan Ali transferini veto etti

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Ali Kaldırım'ın, Nagatomo'nun yerine bir sol bek almayı planlayan Galatasaray'a haber gönderdiği ancak Fatih Terim'in bu transfere karşı çıktığı öğrenildi.

Saracchi'yi yedekleyebilecek iyi bir yedek sol bek almayı planlayan Galatasaray'da arayışlar sürüyor.

Şu ana kadar birçok isimle görüşen sarı-kırmızılılara, Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım'dan mesaj geldi.

G.SARAY'A HABER GÖNDERDİ

Sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki oyuncunun menajerler aracılığıyla Galatasaray ile irtibata geçtiği ancak istediği sonucu alamadığı öğrenildi.

TERİM İSTEMEDİ

Sakatlığı sebebiyle bu sezon sarı-lacivertli formayla sadece 12 maça çıkabilen tecrübeli oyuncunun transferinin, teknik direktör Fatih Terim tarafından veto edildiği belirtildi.