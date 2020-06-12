Dolar
6.8388
-0.0087%
Euro
7.7356
0.0582%
Altın
1731.16
0.2066%
Borsa
109155.41
0%
G. Altın
380.685
0.1744%
Bitcoin
64166.25
-0.5949%
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    Fatih Terim, Hasan Ali transferini veto etti

    Ali Kaldırım'ın, Nagatomo'nun yerine bir sol bek almayı planlayan Galatasaray'a haber gönderdiği ancak Fatih Terim'in bu transfere karşı çıktığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 12.06.2020 - 09:32
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Fatih Terim, Hasan Ali transferini veto etti

    Saracchi'yi yedekleyebilecek iyi bir yedek sol bek almayı planlayan Galatasaray'da arayışlar sürüyor.

    Şu ana kadar birçok isimle görüşen sarı-kırmızılılara, Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım'dan mesaj geldi.

    G.SARAY'A HABER GÖNDERDİ

    Sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki oyuncunun menajerler aracılığıyla Galatasaray ile irtibata geçtiği ancak istediği sonucu alamadığı öğrenildi.

    TERİM İSTEMEDİ

    Sakatlığı sebebiyle bu sezon sarı-lacivertli formayla sadece 12 maça çıkabilen tecrübeli oyuncunun transferinin, teknik direktör Fatih Terim tarafından veto edildiği belirtildi.

     

    Görüş Bildir