Fenerbahçe, Bilal Budak için anlaşmaya vardı

Fenerbahçe, Bilal Budak için anlaşmaya vardı

Genç oyuncularını kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'nin, Manisaspor forması giyen 16 yaşındaki Bilal Budak için kulübüyle anlaştığı öğrenildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arayı yeni sezon için transfer çalışmaları adına kullanan Fenerbahçe, Emre Belözoğlu önderliğinde kadrosuna genç isimleri katmaya devam ediyor.

Daha önce Gölcükspor'dan İsmail Yüksek ve Bucaspor'dan Barış Sungur ile anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, Bilal Budak'ı da renklerine bağladı.

TRANSFERİ EMRE BİTİRDİ

Önümüzdeki sezon futbol hayatına nokta koyarak sportif direktörlük görevine gelecek olan Emre Belözoğlu, bu transferle bizzat ilgilendi.

Ajansspor'un haberine göre; Belözoğlu, Manisaspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Bilal Budak için anlaşmaya vardı. Manisa, genç yeteneğini 200 bin TL ve bir sonraki satıştan pay karşılığında vermeye razı oldu.

MANİSA TARİHİNİN EN GENÇ FUTBOLCUSU

Oyun stiliyle Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Yusuf Şimşek'e benzetilen 16 yaşındaki Bilal Budak, Manisaspor formasıyla bu sezon 21 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Geçen sezen attığı profesyonel sözleşmeyle Bilal, Manisaspor tarihinin en genç oyuncusu unvanını almıştı.