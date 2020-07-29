Fenerbahçe, Brahim Darri ile anlaştı

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, "Brahim Darri için Fenerbahçe ile her konuda anlaştık" dedi. 25 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertlilerden yıllık 600 bin euro maaş alacak.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir ismi daha kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük forması giyen Fas asıllı Hollandalı futbolcu Brahim Darri ve kulübüyle her konuda anlaştı.

Kanarya'nın bu transfer için Karagümrük'e 1 milyon euro ödeyeceği, oyuncuya ise yıllık 600 bin euro maaş vereceği belirtildi.

4 GOL 1 ASİST

Bu sezon Karagümrük ile 31 karşılaşmaya çıkan ve 4 gol atıp 1 de asist yapan 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunun, Adana Demirspor ile oynayacakları play-off finalinin ardından 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

"HER KONUDA ANLAŞTIK"

Fanatik'e konuşan Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, "Darri için Fenerbahçe ile her konuda anlaştık. Her iki tarafa da hayırlı olsun." diyerek transferi duyurmuş oldu.