Fenerbahçe de Mert Çetin'i istiyor Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Mert Çetin'in transferi için Fenerbahçe'de, Emre Belözoğlu'nun devreye girdiği öğrenildi.

Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Mert Çetin ile geçtiğimiz haftalarda Galatasaray'ın ilgilendiği ancak transferin sonuca bağlanamadığı öğrenilmişti.

Gelecek sezon Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev alacak olan Emre Belözoğlu'nun da Mert Çetin transferi için devreye girdiği öğrenildi. Ezeli rakipler bu kez, 23 yaşındaki futbolcu için karşı karşıya...

KİRALIK OLARAK İSTİYORLAR

Roma'da fazla forma şansı bulamaması nedeniyle oynayabileceği bir takıma gitmek istediği bilinen milli futbolcu için sarı-lacivertlilerin de tıpkı Galatasaray gibi kiralık teklifinde bulunacağı öğrenildi.

EMRE KILINÇ VE MERT HAKAN İÇİN DE DEVREYE GİRMİŞTİ

Öte yandan Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı bilinen Sivassporlu futbolcular Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş için de Emre Belözoğlu'nun devreye girdiği ancak futbolcuları Fenerbahçe'ye transfer olmak konusunda ikna edemediği iddia edilmişti.