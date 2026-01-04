Fenerbahçe, Matteo Guendouzi için resmi teklif yaptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2 Ocak'ta başlayan devre arası transfer döneminde ilk hamlesini hücum hattına yapan ve Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı kadrosuna katan Fenerbahçe'de sıra geldi orta saha transferine.

Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Fenerbahçe, orta saha takviyesi için sürpriz bir isme yöneldi.

GÜNDEM GUENDOUZI

TuttoMercatoWeb'de yer alan haberde Fenerbahçe'nin, Lazio'nun 26 yaşındaki futbolcusu Matteo Guendouzi ile ilgilendiği öne sürüldü.

LAZIO'YA RESMİ TEKLİF

İtalya basınında yer alan habere göre sarı-lacivertliler Fransız futbolcu için Lazio'ya resmi teklif yaptı.

OYUNCUYLA ANLAŞMA SAĞLANDI

Ayrıca Fenerbahçe'nin Guendouzi ile büyük oranda anlaştığı, oyuncunun kulübü Lazio'ya 25+2 milyon euro resmi teklif yaptığı öğrenildi.

Fenerbahçeli yetkililerin, Lazio ile görüşmek için kısa süre içerisinde İtalya'ya gideceği de belirtildi.

LAZIO KARİYERİ

2024 yılında Marsilya'dan 14 milyon euroya Lazio'ya transfer olan Matteo Guendouzi, 109 maçta 6 gol atarken, 10 asist yaptı.

SÖZLEŞMESİ 2028'DE SONA ERECEK

28 milyon euro piyasa değeri bulunan futbolcunun 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

İSMİ GALATASARAY'LA ANILMIŞTI

Öte yandan Fransız futbolcunun ismi, geçtiğimiz aylarda Galatasaray ile de sık sık anılmıştı.