Fenerbahçe, Polonyalı yıldızın peşinde

2010 yılında Robert Lewandowski transferi yatan Fenerbahçe, şimdi de Polonya'nın yeni yıldızı Szymon Wlodarczyk'ı gündemine aldı.

Fenerbahçe, 2010'da Lewandowski için Lech Poznan ile anlaşmış ancak Borussia Dortmund devreye girince transfer yatmıştı.

Sarı-lacivertliler, Polonya'nın yeni yıldızı Szymon Wlodarczyk'ı kaptırmamak için erkenden harekete geçmeye hazırlanıyor.

Sarı-lacivertliler, Aboubakar'ın yanı sıra hücum hattına bir de genç oyuncu takviyesi yapmayı planlıyor.

15 maçta 7 gol

TFF, kulüplere 21 yaş altı için 3 yabancı hakkı daha tanımıştı. Fenerbahçe, Polonya'da Gornik formasıyla müthiş bir sezon geçiren Szymon Wlodarczyk'ın peşine düştü.

Ülkesinde 'yeni Lewandowski' olarak gösterilen 19 yaşındaki forvet, ligde 15 maçta 7 gol attı.





15 bin euroya gitti

Fenerbahçe, Wlodarczyk'u da benzer şekilde elinden kaçırmamak için erkenden harekete geçmeye hazırlanıyor.

Sonraki satıştan pay alan Gornik, genç forveti sezon başında sadece 15 bin euro (Yaklaşık 300 bin TL) karşılığında Legia'dan transfer etmişti.

19 yaşındaki oyuncunun şu andaki piyasa değeri 800 bin euro. Fenerbahçe, sonraki satıştan pay da içeren bir teklifle Polonya ekibini ikna etmeye çalışabilir.





Polonya Milli Takımı'na çağrılması bekleniyor

Eylül ayında ilk kez Polonya U21 Milli Takımı'nın formasını giyen Wlodarczyk'ın, kısa zamanda A Milli Takım'a da çağırılması bekleniyor.

Sarı-lacivertliler bu transferi bitirebilirse, tam anlamıyla bir 'cevher'i kadrosuna katmış olacak.



