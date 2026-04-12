Fenerbahçe'de Vedat Muriqi için temaslar başlandı

Transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, eski golcüsü Vedat Muriqi için yeniden harekete geçti.

İtalyan basınından TuttoMercatoWeb'in haberine göre; sarı-lacivertli kulübün, İspanya LaLiga ekiplerinden RCD Mallorca ile temasları yeniden başlattığı ve Kosovalı santrforu tekrar İstanbul’a kazandırmak istediği belirtildi.

5-6 MİLYON EUROYA BİTEBİLİR

Haberde transferin 5 ila 6 milyon euro bonservis bedeliyle sonuçlanabileceği ifade edildi.

GERİ DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Öte yandan Muriqi’nin de Türkiye’ye dönüşe sıcak baktığı, oyuncunun Fenerbahçe ile geçmişten gelen bağının bu kararda etkili olduğu kaydedildi.

HIZ KAZANACAK

Sarı-lacivertli formayla daha önce önemli bir performans sergileyen tecrübeli golcünün transfer sürecinde taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.

PİYASA DEĞERİ 4.5 MİLYON EURO

4.5 milyon euro piyasa değeri bulunan Kosovalı futbolcu, bu sezon Mallorca formasıyla çıktığı 29 maçta 19 gol ve 1 asistle mücadele etti.

Vedat'ın Mallorca ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihinde sona erecek.

FENERBAHÇE'DE 36 MAÇA ÇIKTI

2019-2020 sezonunda Fenerbahçe'de oynayan Vedat, sarı-lacivertli forma altında 36 maçta 17 gol ve 7 asistlik katkı verdi.