Fenerbahçe'nin ilk hedefi Jhon Duran

2025-2026 sezonunda şampiyonluğu hedefleyen ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Edin Dzeko'nun ayrılığı sonrasında forvet hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli takımda rota Suudi Arabistan'a çevrildi.

İLK HEDEF DURAN

TRT Spor'un haberine göre; yönetimin listesinde ilk sırada Jhon Duran bulunuyor.

Ali Koç ve kurmayları, 21 yaşındaki futbolcu ve kulübü Al Nassr ile görüşmelerine devam ediyor.

KİRALAMA PLANI

Yönetim, Kolombiyalı santrforu kiralamayı planlıyor.

Fenerbahçe, Jhon Duran için 20 milyon euroluk kiralama bütçesi hazırladı.

Oyuncuya verilecek maaş, kiralama ücreti ve menajer komisyonu dahil olmak üzere; belirlenen fiyat üzerinden pazarlıklar sürüyor.

BONSERVİSİNE 77 MİLYON EURO VERİLDİ

Jhon Duran, sezon ortasında Aston Villa’dan Al Nassr’a transfer oldu. Suudi Arabistan ekibi bu transfer için 77 milyon euro ödedi.

Kolombiyalı futbolcu, Al Nassr formasıyla 18 maçta 12 gol kaydetti. Duran’ın, kulübüyle 2030 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.