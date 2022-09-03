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    Galatasaray, Roland Sallai'yi listesine ekledi

    Galatasaray, Roland Sallai'yi listesine ekledi

    Transferde rotayı Almanya'ya çeviren Galatasaray, Freiburg'un 25 yaşındaki kanat oyuncusu Roland Sallai için tüm şartları zorluyor.
    • 03.09.2022 - 10:59
    • Güncelleme : 03.09.2022 - 11:48
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    Galatasaray transfere doymuyor. Transfer dönemininin sonuna kadar kadrosunu güçlendirmeye devam edecek olan sarı-kırmızılılar rotayı bu kez Almanya'ya çevirdi.

    Cim Bom'un gündeminde, Freiburg'un 25 yaşındaki kanat oyuncusu Roland Sallai var. Her iki ayağını da kullanabilen ve hem kanatlarda hem de forvet arkasında görev yapabilen 1.83 boyundaki Macar yıldızın menajeri, dün İstanbul'a geldi.

    Fanatik'in haberine göre; Galatasaraylı yetkililerin bu görüşmede transfer için büyük mesafe katettiği ve oyuncu cephesinde önemli bir sorun bulunmadığı öğrenildi. Ancak Freiburg'un istediği bonservisle Galatasaray'ın teklifi arasında ciddi bir fark olduğu da gelen haberler arasında. Sarı-kırmızılılar buna karşın son güne kadar Sallai transferini zorlama kararı aldı.

    Galatasaray, Roland Sallai yi listesine ekledi #1

    Kulübüne baskı yapacak

    Genç kanat oyuncusu, ağırlıklı olarak sağ kanatta görev yapsa da teknik direktör Okan Buruk'la Erden Timur'un yaptığı görüşmelerde Macar oyuncu için farklı bir rol konuşulduğu belirtiliyor.

    Bu transfer döneminde adı başka Avrupa devleriyle de anılan Sallai, kulübü Freiburg'un katı tutumu sebebiyle istediği ayrılığı yaşayamadı. Ancak Galatasaray teklif yaparken, oyuncunun da kulubüne baskı kurarak transferde işleri kolaylaştırması bekleniyor.

    Galatasaray, Roland Sallai yi listesine ekledi #2


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