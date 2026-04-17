Galatasaray, Sacha Boey'in bonservisini alıyor

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu şekillendiriyor.

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Bundesliga ekibi Bayern Münih'ten, kadrosuna kattığı Sacha Boey için Almanya'dan çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

15 MİLYON EURO VERİLECEK

Bild'in haberine göre; sarı-kırmızılılar, Fransız sağ bekin sözleşmesinde yer alan 15 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaya sıcak bakıyor.

YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Sezon sonunda kadro planlamasını şekillendirmeyi hedefleyen Galatasaray'ın, performansından memnun olduğu Boey'i yeniden renklerine bağlamak istediği ve bu doğrultuda gelişmeleri yakından takip ettiği aktarıldı.

BAYERN 30 MİLYON EUROYA TRANSFER ETMİŞTİ

Bayern Münih, 25 yaşındaki Fransız savunma oyuncusunu 2023-2024 sezonunun devre arasında 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'dan kadrosuna katmıştı.

Bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 13 maça çıkan 15 milyon euro piyasa değerindeki Boey, 2 gol kaydetti.