Galatasaray'da İsmail Çipe ile yollar ayrılıyor

Galatasaray'ın Bursaspor ile oynadığı hazırlık maçında teknik direktör Fatih Terim'i çıldırtan kaleci İsmail Çipe, sarı-kırmızılı ekipteki son şansını da değerlendiremedi.

İsmail Çipe, Galatasaray’a transfer olduğu dönemden bu yana bir türlü istenilen performansı gösteremedi.

2016'dan beri A Takım'da forma giyen İsmail, bu süre içerisinde Bugsaş, Karagümrük, Tuzlaspor ve Kayserispor gibi takımlara kiralanmıştı.

Son olarak Bursaspor maçında yaptığı hatalarla Fatih Terim’i çıldırtmıştı. Deneyimli hoca, tribünden izlediği maçta Çipe’nin yaptığı hatalara oldukça sinirlenmiş ve tepki göstermişti.

YOLLAR AYRILIYOR

Fatih Terim'i çıldırtan kaleci İsmail Çipe, sarı-kırmızılı ekipteki son şansını da değerlendiremedi. Bu gelişmelerin üzerine 26 yaşındaki file bekçisinin bileti kesildi.

Fanatik’in haberine göre; İsmail'in, devre arasında kulüpten ayrılması için arayışlara geçildi.