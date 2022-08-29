Galatasaray'ın Icardi planı belli oldu

Kadrosuna yıldız oyuncu Icardi'yi katmak isteyen Galatasaray'da Dursun Özbek, oyuncuyu Avrupa'da transfer sezonunun kapanmasıyla almak istiyor.

Galatasaray'da kurmaylar Okan Buruk'un planları arasında yer almayan oyuncularla yollarını ayırdı.

Süper Lig devinde sözleşmesi sona eren Bartuğ Elmaz, Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Arda Turan, Fatih Öztürk ve Arda Turan'la vedalaşıldı. Sarı-kırmızılılarda Alpaslan Öztürk, Batuhan Şen, Eren Aydın, Süleyman Luş, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan ve Mostafa Mohamed kiralık olarak takımdan ayrıldı.

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Charleroi'ye kiraladığı Valentine Ozornwafor'un sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonu Charleroi tarafından kiralandı. Süper Lig devinde gösterdiği performansla dikkat çeken Marcao, Sevilla'nın yolunu tuttu.

Sarı-kırmızılılar bu transferden kasasına 12 milyon euro koydu.Süper Lig devinde transfer planlamasında yıldız isimlere ağırlık verildi. Dries Mertens, Haris Seferovic, Leo Dubois, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira ile kadrosunu güçlendirdi.

Süper Lig'de gösterdikleri performansla dikkat çeken Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'la derin bir kadro oluşturuldu. Öte yandan Süper Lig devi orta saha kurgusuna AZ Alkmaar'dan Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna dahil etti.

Icardi için çalışmalar devam ediyor

Sarı-kırmızılılarda transfer döneminin son günlerinde gündeme yıldız bir isim geldi. Forvet transferi konusunda dünyaca ünlü bir ismi kadrosuna dahil etmeyi hedefleyen Galatasaray, Mauro Icardi için çalışmalara başladı. Süper Lig devi ile Paris Saint Germain arasındaki görüşmelerde büyük yol alındığı aktarıldı.

Galatasaray acele etmiyor

Fransa temsilcisiyle yapılan pazarlıklarda olumlu yönde ilerleyen Süper Lig devinin Mauro Icardi'nin maaşının 3 milyon euroluk kısmını ödemeye hazır olduğu belirtildi. Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Fransa'da yıllık 8 milyon euro kazanan yıldız futbolcu konusunda sarı-kırmızılı kurmaylar aceleci davranmama kararı aldı.

Avrupa'da transfer sezonunun bitmesi bekleniyor

Sarı-kırmızılı idarecilerin Avrupa'da 1 Eylül'de sona erecek transfer döneminin son günlerinde işi ağırdan almayı hedeflediği ve Paris Saint Germain'i istediği şartları kabul etmeye zorladığı vurgulandı. Galatasaray'ın Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek olan transfer döneminin avantajını kullanmak istediği belirtildi.