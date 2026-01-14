Abone ol: Google News

Gaziantep FK, Enver Kulasin'i Sarıyer'e gönderdi

Gaziantep FK, 22 yaşındaki kanat oyuncusu Enver Kulasin'i Sarıyer'e kiraladığını duyurdu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 14.01.2026 23:05
Gaziantep FK, Enver Kulasin'i Sarıyer'e gönderdi
  • Gaziantep FK, Enver Kulasin'i Sarıyer'e kiraladı.
  • 22 yaşındaki kanat oyuncusu sezon sonuna kadar Sarıyer'de oynayacak.
  • Kulüp, Kulasin'e başarılar diledi.

Gaziantep FK, Bosna Hersekli futbolcusu Enver Kulasin'i, 1. Lig ekiplerinden Sarıyer'e kiralandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Enver Kulasin'in sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Sarıyer ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

"GÖNÜLDEN BAŞARILAR DİLERİZ"

Açıklamada, "Enver Kulasin'e Sarıyer'de gönülden başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Eshspor Haberleri