Gaziantep FK, Enver Kulasin'i Sarıyer'e gönderdi

- Gaziantep FK, Enver Kulasin'i Sarıyer'e kiraladı.
- 22 yaşındaki kanat oyuncusu sezon sonuna kadar Sarıyer'de oynayacak.
- Kulüp, Kulasin'e başarılar diledi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Gaziantep FK, Bosna Hersekli futbolcusu Enver Kulasin'i, 1. Lig ekiplerinden Sarıyer'e kiralandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Enver Kulasin'in sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Sarıyer ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.
"GÖNÜLDEN BAŞARILAR DİLERİZ"
Açıklamada, "Enver Kulasin'e Sarıyer'de gönülden başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.