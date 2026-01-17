Göztepe, Jeferson Marinho dos Santos'u transfer etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, hücum oyuncusu Jeferson Marinho dos Santos'u kadrosuna kattığını bildirdi.

Kulübün açıklamasında, "1999 doğumlu hücum oyuncusu Jeferson Marinho dos Santos ile 2,5+1 yıl kulüp opsiyonu içeren sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Jeh. Şanlı kulübümüzle birlikte başarılarla dolu ve unutulmaz bir yolculuk diliyoruz." denildi.

"BİRAZ ZAMANA İHTİYACI OLABİLİR"

Göztepe'nin sportif direktörü Ivan Mance, yazılı değerlendirmesinde "Yeni bir oyun tarzına ve burada Türkiye'deki yeni yaşama, uyum sağlaması için biraz zamana ihtiyacı olabilir. Ancak bize eksik olan bazı fiziksel özellikleri kazandıracağına inanıyoruz. Onu transfer etme kararımızın nedeni de bu." ifadelerini kullandı.