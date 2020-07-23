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- Hatayspor, Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı
Hatayspor, Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı
Hatayspor yönetimi, takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak ile karşılık olarak anlaşarak yollarını ayrıldı.
- Haber Merkezi
- 23.07.2020 - 12:48
- Güncelleme : 23.07.2020 - 14:50
TFF 1. Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Hatayspor, Süper Lig biletini kapan ilk takım olmuştu.
Bir üst lige çıkan çoğu takım gibi Hatay ekibi de teknik direktör değişikliğine gitti.
Bordo-beyazlılar, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, takımı mutlu sona ulaştıran Mehmet Altıparmak ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"TEŞEKKÜR EDERİZ"
"Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine Hatayspor’a emekleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz."