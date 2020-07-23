Hatayspor, Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

Hatayspor yönetimi, takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak ile karşılık olarak anlaşarak yollarını ayrıldı.

TFF 1. Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Hatayspor, Süper Lig biletini kapan ilk takım olmuştu.

Bir üst lige çıkan çoğu takım gibi Hatay ekibi de teknik direktör değişikliğine gitti.

Bordo-beyazlılar, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, takımı mutlu sona ulaştıran Mehmet Altıparmak ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TEŞEKKÜR EDERİZ"

"Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine Hatayspor’a emekleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz."