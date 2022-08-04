Henry Onyekuru: Fenerbahçe'den teklif aldım

3 farklı dönemde Galatasaray forması giyen ve sezon başında Adana Demirspor'a transfer olan Henry Onyekuru çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli isim, "Fenerbahçe beni istedi" dedi.

Ülkemizde gösterdiği performansla Galatasaray'da 3 farklı sezonda kiralık olarak forma giyen bu transfer sezonunda da Adana Demirspor'un yolunu tutan Henry Onyekuru, Tivibuspor'a konuştu.

Galatasaray günlerinden bahseden 25 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray'a ilk geldiğimde, bana Fenerbahçe 'yi 20 senedir yenemediğimizi söylediklerinde inanmadım ve şaşırdım. Futbolda nasıl olur da bir takımı 20 sene yenemezsiniz diye düşünmüştüm. O zamanki asbaşkanımız söylediğinde inandım. Kendileri ile oynadığımız maçta 1-0 öne geçtik, 1-1 oldu, 3-1 yendik. Çok mutlu bir gündü. Benim için de inanılmaz bir deneyimdi." dedi.

Fatih Terim...

Fatih Terim'in, sarı-kırmızılılar'dan ayrılmasına çok şaşırdığını dile getiren Nijeryalı oyuncu, "Açıkçası ilk duyduğumda inanamadım, şok oldum. Neler olduğunu bilmiyordum. Kendisini o dönem aramadım, haberleri takip ettim. Galatasaray için çok büyük başarılar elde etmiş bir insan. Galatasaray, onun ailesi." ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor'a transfer sürecinden de bahseden Onyekuru, “Transfer sürecinde Fatih Terim ile konuşmadım ama Adanalı olduğunu biliyorum. Kendisi ile baba-oğul ilişkim vardı. Umarım kendisini Adana'da bizim maçları izlerken görürüz." yorumunu yaptı.

"Fenerbahçe'den teklif aldım"

İlginç bir itirafta bulunan kanat oyuncusu, “2 sene önce Fenerbahçe’den teklif aldım. Sanırım 2-3 senedir Galatasaray’da oynamış oyuncuları istemiyorlar gibi bir düşüncem var. Taraftarların düşüncesi farklı olabiliyor, tepki olabiliyor. Ama benim için bu futbol, bir oyun. Kimseyle sorunum yok." açıklamalarını yaptı.