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    Inter Miami'den Cristiano Ronaldo hamlesi

    Inter Miami'den Cristiano Ronaldo hamlesi

    Manchester United ile yollarını ayırması beklenen Cristiano Ronaldo'ya David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami kanca attı. Yıldız futbolcunun menajeriyle görüşmeler devam ediyor.
    • 10.10.2022 - 11:39
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 11:52
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    Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Premier Lig macerası hiç iyi gitmiyor.

    Manchester United'da mutlu olmayan Portekizli süper stara, son olarak Inter Miami'nin sahibi David Beckham'dan da teklif geldi.

    Inter Miami den Cristiano Ronaldo hamlesi #1

    Maaşını 10 milyon sterline düşürmeli

    MSL kulübü, Portekizli yıldızı transfer etmek için devreye girerken maaşı ise transferdeki en büyük engel olarak görülüyor. MLS'in en çok kazanan futbolcusu Xherdan Shaqiri toplam 7.3 milyon euro maaş alırken, Ronaldo'nun 30 milyon sterlin istemesi işi zora soktu.

    MLS kurallarına göre Cristiano'nun, Inter Miami'ye gelebilmesi için maaşını 10 milyon sterline kadar düşürmesi gerekiyor. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Beckham, Ronaldo için temaslarını sürdürüyor.

    37 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece 1 kez fileleri havalandırabildi.

    Inter Miami den Cristiano Ronaldo hamlesi #2


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