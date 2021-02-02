İrfan Can, Oğulcan'la olan fotoğrafını silmedi

Oğulcan ile Taylan, F.Bahçe'ye transfer olmasının ardından İrfan Can'ı Instagram'da takipten çıkarmış ve birlikte çekildikleri fotoğrafları silmişti. İrfan ise yapılanlara henüz bir karşılık vermedi.

Galatasaraylı futbolcular Oğulcan Çağlayan ile Taylan Antalyalı, Gençlerbirliği maçında atılan gol sonrası 'kahve içme' pozu vererek, yakın arkadaşları İrfan Can Kahveci'yi Galatasaray'a çağırmıştı.

İkili, İrfan'ın Fenerbahçe'ye transfer olması sonucu birlikte çekildikleri fotoğrafları Instagram'dan silip, 25 yaşındaki oyuncuyu takipten çıkarmıştı.

İRFAN SİLMEDİ

Günlerdir İrfan Can'ın yapılan bu harekete nasıl bir cevap vereceği merak edilirken, tecrübeli orta saha oyuncusundan henüz bir karşılık gelmedi.

Oğulcan ile birlikte çekildiği fotoğrafları silmeyen İrfan, Galatasaraylı iki oyuncuyu takip etmeye de devam ediyor.