Jaloliddin Masharipov, Trabzonspor yolunda Özbekistan'ın Pakhtator takımını çalıştıran Şota Arveladze, takımının sol kanat oyuncusu Jaloliddin Masharipov'u, Trabzonspor'a önerdi.

Trabzonspor'un efsane ismi Şota Arveladze, bordo-mavili kulübe katkı sağlamaya devam ediyor...

Özbekistan'ın Pakhtator takımının çalıştıran Gürcü teknik direktörün, takımının sol kanat oyuncusu Jaloliddin Masharipov'la ilgili Trabzonspor yönetimine bilgi verdiği öğrenildi.

2 MİLYON EURO İSTİYORLAR

47 yaşındaki teknik adamın, oyuncunun Trabzonspor'da oynayabilecek yetenekte olduğunu belirttiği, Özbek ekibinin ise bu transfer için 2 milyon euro talep ettiği öğrenildi.

Masharipov'un da Trabzonspor'da forma giymek istemesi nedeniyle transferin, makul bir ücretle sonlandırılabileceği aktarıldı.