Kaan Ayhan'ın gelmeme nedeni belli oldu

Galatasaray’ın transferine çok yaklaştığı Kaan Ayhan için Sassuolo teknik direktörü Alessio Dionisi, takımda kalmasını istediğini yönetime bildirdi.

Türkiye'de yaz transfer ve tescil döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Beşiktaş ile Galatasaray'ın gündemine gelen Kaan Ayhan konusundaki gerçek ortaya çıktı.

Bonservisi Sassuolo'da bulunan milli futbolcu için Okan Buruk ve Ceyhun Kazancı'dan açıklama gelmesine rağmen transfer gerçekleşmemişti.

Kaan'ın hocası memnun

Milliyet'in haberine göre; Sassuolo Teknik Direktörü Alessio Dionisi, Kaan Ayhan’dan memnun olduğunu, takımda kalmasını istediğini yönetime bildirdi.





"Çok iyi bir teklif dışında bırakmayacağız"

Yine haberde yer alan bilgiye göre; bunun üzerine Sassuolo sadece çok iyi bir teklif gelmesi durumunda futbolcuyu bırakma, aksi takdirde kesinlikle göndermeme kararı aldı.





Kadroda aktif düşünülüyor

Dionisi’nin oyuncuyu kadroda aktif olarak değerlendirme düşüncesi de, kiralık transfer seçeneğinin önünü tıkayan diğer faktör oldu.