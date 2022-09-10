Petrol
92.42
3.67%
Euro
18.3161
0.48%
Dolar
18.2347
0.06%
Altın
1.007
0.57%
Borsa
3521
2.44%
Bitcoin
392.178
3.71%
BTXN Coin
6.78
30.63%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C
    Kaan Ayhan'ın gelmeme nedeni belli oldu

    Kaan Ayhan'ın gelmeme nedeni belli oldu

    Galatasaray’ın transferine çok yaklaştığı Kaan Ayhan için Sassuolo teknik direktörü Alessio Dionisi, takımda kalmasını istediğini yönetime bildirdi.
    • 10.09.2022 - 11:52
    • Güncelleme : 10.09.2022 - 12:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye'de yaz transfer ve tescil döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Beşiktaş ile Galatasaray'ın gündemine gelen Kaan Ayhan konusundaki gerçek ortaya çıktı.

    Bonservisi Sassuolo'da bulunan milli futbolcu için Okan Buruk ve Ceyhun Kazancı'dan açıklama gelmesine rağmen transfer gerçekleşmemişti.

    Kaan'ın hocası memnun

    Milliyet'in haberine göre; Sassuolo Teknik Direktörü Alessio Dionisi, Kaan Ayhan’dan memnun olduğunu, takımda kalmasını istediğini yönetime bildirdi.

    Kaan Ayhan ın gelmeme nedeni belli oldu #1

    "Çok iyi bir teklif dışında bırakmayacağız"

    Yine haberde yer alan bilgiye göre; bunun üzerine Sassuolo sadece çok iyi bir teklif gelmesi durumunda futbolcuyu bırakma, aksi takdirde kesinlikle göndermeme kararı aldı.

    Kaan Ayhan ın gelmeme nedeni belli oldu #2

    Kadroda aktif düşünülüyor

    Dionisi’nin oyuncuyu kadroda aktif olarak değerlendirme düşüncesi de, kiralık transfer seçeneğinin önünü tıkayan diğer faktör oldu.

    Kaan Ayhan ın gelmeme nedeni belli oldu #3


    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    İstanbul Avcılar'da metrobüsler çarpıştı
    3. Sayfa

    İstanbul Avcılar'da metrobüsler çarpıştı

    Bursa’da çöp evde bulunan Cem Muhammet’in son hali
    3. Sayfa

    Bursa’da çöp evde bulunan Cem Muhammet’in son hali

    Görüş Bildir