Kasper Schmeichel, Nice'e transfer oldu

Uzun yıllardır Leicester City’nin kalesini koruyan 35 yaşındaki Kasper Schmeichel, Fransız temsilcisi Nice'e transfer oldu.

Fransa Ligue 1’de güçlü bir kadro kurmak isteyen ligin köklü ekiplerinden Nice, Leicester City’den ayrılma kararı alan tecrübeli kaleci Kasper Schmeichel'ı kadrosuna kattı.

Premier Lig ekibi Leicester City, Kasper Schmeichel'ın Nice'e transfer olduğunu duyurdu. Nice, daha önceden Aaron Ramsey ve Alexis Beka Beka gibi önemli oyuncuları takıma katmıştı.

Şampiyonlukta aslan payı

11 yıldır İngiliz ekibinin kalesini koruyan Danimarkalı file bekçisi, 2015/16 sezonunda kazanılan unutulmaz şampiyonlukta da önemli pay sahibi olmuştu.

Efsane Peter Schmeichel'ın oğlu Kasper Schmeichel, Leicester formasıyla 414 maça çıktı. Danimarka Milli Takımı'nın kalesini ise 84 kez korudu. Kasper Schmeichel, Leicester 11 yıllık süreçte 4 kupa kazandı.

İngiliz ekibi, 35 yaşındaki kaleciye yaptığı teşekkür paylaşımı ile veda etti.