Kayserispor, Jadel Katongo, Semih Güler ve Görkem Sağlam'ı kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor; Jadel Katongo, Semih Güler ve Görkem Sağlam'ı transfer etti.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, İngiliz futbolcu Jadel Katongo ve Semih Güler ile 2,5 yıllık, Görkem Sağlam ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
BAŞARILAR DİLENDİ
Açıklamada, futbolculara sarı-kırmızılı forma altında başarılar dilendi.