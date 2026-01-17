Abone ol: Google News

Kayserispor, Jadel Katongo, Semih Güler ve Görkem Sağlam'ı kadrosuna kattı

Yayınlama Tarihi: 17.01.2026 17:28
  • Kayserispor, Jadel Katongo, Semih Güler ve Görkem Sağlam'ı transfer etti.
  • Katongo ve Güler ile 2,5 yıllık, Sağlam ile 1,5 yıllık sözleşme yapıldı.
  • Futbolculara Kayserispor formasıyla başarılar diledi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor; Jadel Katongo, Semih Güler ve Görkem Sağlam'ı transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, İngiliz futbolcu Jadel Katongo ve Semih Güler ile 2,5 yıllık, Görkem Sağlam ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

BAŞARILAR DİLENDİ

Açıklamada, futbolculara sarı-kırmızılı forma altında başarılar dilendi.

