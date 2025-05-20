Köln, Salih Özcan’ı geri istiyor

DHA

Alman ekibi Köln, Bundesliga’ya dönüş sevincini yaşarken, gelecek sezonun kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Alman spor basınının edindiği özel bilgilere göre, Köln’ün teknik direktörü Thomas Kessler’in, Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan ile doğrudan temasta olduğu ve oyuncunun eski kulübüne dönmeye sıcak bakabileceği konuşuluyor.

Kulüp yönetiminin Borussia Dortmund’un Türk yıldızı Salih Özcan’ı kadroya katmak için harekete geçtiği öğrenildi.

ÖZEL YER EDİNDİ

Özcan, Köln altyapısından yetişmiş ve A takıma kadar yükselerek taraftarların gönlünde özel bir yer edinmişti.

İMKANLAR ZORLANIYOR

Buna rağmen kulüp, hem sportif hem de sembolik açıdan önemli gördüğü bu transfer için tüm imkanlarını zorluyor.

Borussia Dortmund cephesinde ise Özcan’ın satış listesinde olduğu konuşulsa da, oyuncunun geleceğiyle ilgili net bir karar henüz alınmış değil.

SALİH ÖZCAN'IN KARİYERİ

Türk Milli Takımı oyuncusu Özcan, 2016 yılında Köln'de profesyonel takıma yükselmeden önce Holstein Kiel'e geçici olarak kiralandıktan sonra Köln'de düzenli olarak forma giydi.

İyi performansıyla dikkat çeken futbolcu, 2022'de Türk Milli Takımı'na çağrıldı.

Salih Özcan, geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminin son günlerinde 1 yıllığına Wolfsburg'a kiralanmıştı.

Dortmund ekibi, takımda yaşanan sakatlıklar ve kötü gidişat sebebiyle Özcan'ı takıma geri çağırdı.

Özcan yeniden Borussia Dortmund'a katılarak Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi.

Milli futbolcunun Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi ise 2026 yılında sona eriyor.

TEKLİFLER GELİYOR

Özcan’ın yakın çevresinden DHA’ nın edindiği bilgiye göre yıldız oyuncuya eski kulübünün yanı sıra Bundesliga ve Türkiye Süper Ligi'nin büyük ekipleri dahil Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden transfer teklifleri gelmeye devam ediyor.