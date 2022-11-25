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    Mario Balotelli yine Adana Demirspor'a haber yolladı

    Mario Balotelli yine Adana Demirspor'a haber yolladı

    Adana Demirspor'da Montella ile kavga ettikten kısa bir süre sonra ayrılan Mario Balotelli, o dönem ısrarla gitmek istediği Akdeniz ekibine dönmek için sık sık menajeri aracılığıyla haber yolluyor.
    • 25.11.2022 - 09:36
    • Güncelleme : 25.11.2022 - 09:59
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    İtalya 2. Lig ekibi Monza'da forma giyerken, tamamen gözden düşmüşken geldiği Adana Demirspor'da attığı 19 golle sezona damga vurup yeniden İtalya Milli Takımı'na çağrılan Mario Balotelli, gündem olmaya devam ediyor.

    Sezon başında ayrılık kararı alarak Adana Demirspor'u zor durumda bırakan ve gitmek adına her yolu deneyen İtalyan yıldız, Sion'da mutlu olamadı.

    Mario Balotelli yine Adana Demirspor a haber yolladı #1

    Sion'da mutsuz, dönmek istiyor

    Çıktığı 9 maçta 5 kez fileleri havalandıran başarılı oyuncu, saha dışında ise yine olayların adamıydı. Hem gece hayatıyla hem de tribünlere yaptığı hareketlerle dikkat çeken Mario'nun sözleşmesini feshetmek adına görüşmeler yaptığı ifade edildi.

    Adana Demirspor'dan ayrıldığı için pişman olan ve Güney ekibinin başkanı Murat Sancak'a yönelik dönüş sinyalleri veren yıldız oyuncu, yeniden lacivert-mavili formayı giymek istiyor.

    Mario Balotelli yine Adana Demirspor a haber yolladı #2

    Dzyuba gidince santrfor aranıyor

    Dyzuba ile yollarını ayırdıktan sonra forvet arayışları için kolları sıvayan Şimşekler ara transferde yine ses getiren bir hamle yapmak istiyor.

    Hulk ve Suarez gibi dünyaca ünlü isimlerle adı anılan Demirspor'da Balotelli'nin bu talebine başkan Murat Sancak'ın sıcak bakmadığı ifade ediliyor.


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