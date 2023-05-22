Miha Zajc'a Yunanistan'dan talip çıktı Yunanistan'ın köklü takımlarından Panathinaikos, Miha Zajc ile ilgileniyor.

Yeni sezonda kalıp kalmayacağı merak konusu olan Miha Zajc'a Serie A takımlarının yanı sıra Beşiktaş'ın da yoğun ilgisi devam ederken bir başka talip de Yunanistan'dan çıktı.

Novasports TV'de yer alan habere göre; Panathinaikos, sezon sonunda serbest kalacak futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Ayrılmaya sıcak bakıyor

Jorge Jesus ile yıldızı barışmayan ve bu sezon iyi formuna rağmen sürekli yedek kulübesinde olan Sloven futbolcunun da takımdan ayrılmaya sıcak bakması, talip olan takımların elini güçlendiriyor.

Bu sezon ligde çıktığı 21 maçta 1079 dakika forma giyen Zajc, 2 gol 4 asistle takımına katkı sağladı.