Nice, Abdülkadir Ömür'e talip oldu Yusuf Yazıcı'yı Lille'e 16.5 milyon euroya satan Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ü de Fransa'ya yollayabilir. Nice'in, genç futbolcu için 17 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.

Altyapıdan çıkardığı yetenekli gençlerle ün yapan Trabzonspor, sıfır maliyetle A takıma kazandırılan bir futbolcusunu daha Avrupa'ya satabilir.

Yusuf Yazıcı'yı Fransa'nın Lille takımına 16.5 milyon euroya gönderen bordo-mavililerin, Abdülkadir Ömür için gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

TEKLİF 17 MİLYON EURO

Başka bir Fransız ekibi Nice'in, 20 yaşındaki futbolcu için Karadeniz ekibine 17 milyon euro teklif ettiği, ancak Trabzonspor yönetiminin bu parayı az bulduğu belirtildi.

TRABZON 25 MİLYON EURO İSTİYOR

25 milyon euro talep eden Trabzonspor yönetimi ile Niceli idareciler arasındaki pazarlıklar devam ediyor.