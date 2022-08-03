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    Olimpiu Morutan, Pisa'ya gidiyor

    Olimpiu Morutan'ın menajeri Ioan Becali, futbolcunun kiralık olarak Pisa kulübüne transferi için İtalya'ya gideceğini duyurdu.
    • 03.08.2022 - 09:01
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    Olimpiu Morutan, Pisa'ya gidiyor

    Galatasaray'da geleceği tartışılan Rumen oyuncu Olimpiu Morutan'ın yeni adresi belli oldu.

    Romanya basınından Playtech'in haberine göre; menajer Becali, futbolcunun Serie B ekibi Pisa'ya kiralık olarak transferini bitirmek için İtalya'ya gidiyor. Rumen futbolcu için Türkiye’den Kasımpaşa ve Sivasspor’da devredeydi.

    Menajer açıklamasında; "Morutan'ın transferini bitirmek için acilen İtalya'ya gidiyorum. Transfer kalıcı değil, kiralık olarak gerçekleşecek. İşler neredeyse tamamlandı, umarım son anda bir sorun yaşamayız. Morutan için oynamak çok önemli." demeçlerinde bulundu.

    Olimpiu Morutan, Pisa ya gidiyor #1

    Performansı hayal kırıklığı yarattı

    Geçtiğimiz sezon Romanya'nın FCSB takımından Galatasaray'a 4.1 milyon avro ücretle transfer olan 23 yaşındaki orta saha futbolcusu, sarı-kırmızılı formayla 34 resmi maça çıktı. 3 gol atan Morutan, 5 kez de asist yaptı.

    Olimpiu Morutan, Pisa ya gidiyor #2


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