Orkun Kökçü, Beşiktaş'a transfer olmak istiyor

Yaz transfer dönemine hızlı bir başlangıç yaparak David Jurasek ve Tammy Abraham'ı kadrosuna katan Beşiktaş, 3. takviyesini orta saha bölgesine yapmaya hazırlanıyor.

Transferde bütün önceliği milli futbolcu Orkun Kökçü'ye veren Beşiktaş'ta olumlu gelişmeler yaşanıyor.

ÖNEMLİ AŞAMA KAYDEDİLDİ

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, Portekiz'de Benfica ile Orkun Kökçü için yaptığı transferlerde önemli bir aşama kaydetti.

"BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK İSTİYORUM"

Benfica, Beşiktaş'ın Orkun teklifi sonrası oyuncu tarafıyla bir görüşme gerçekleştirdi ve "Beşiktaş'ta oynamak istiyorum. Her türlü fedakarlığa da hazırım." yanıtı aldı.

Bu görüşmenin ardından Serdal Adalı ve Orkun Kökçü'nün ailesi, Benfica'ya anlaşma için büyük bir baskı yaptı.

Serdal Adalı, 24 yaşındaki Orkun Kökçü'yü zorunlu satın alma ile kiralamak veya anlaşmaları halinde bonservisle satın alabileceklerini Benfica'ya iletti.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Öte yandan Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş ile Orkun arasında 1+4 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandı.

Bonservisli satın alma olması halinde 5 yıllık genel sözleşme üzerinde mutabakata varıldı.

Portekiz'de görüşmelere devam eden Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Orkun Kökçü transferini kısa bir süre içerisinde resmiyete dökmek ve milli yıldızla İstanbul'a gelmek için büyük çaba harcıyor.

GÖRÜŞMELER ORKUN'LA SINIRLI DEĞİL

Görüşmede öncelikli olarak Orkun Kökçü'ye ağırlık veren Serdal Adalı, milli futbolcunun durumunu netleştirdikten sonra Benfica'dan Andreas Schjelderup'u ve Gedson Fernandes'in bonservisinin yüzde 50'sini de almaya çalışacak.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın en geç hafta sonuna kadar transfer sürecini çözüp İstanbul'a dönmesi bekleniyor.

PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO

Beşiktaşlılığı ile bilinen 24 yaşındaki futbolcu, 2023 yılında 29.7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Feyenoord'dan Benfica'ya transfer olmuştu.

30 milyon euro piyasa değeri bulunan orta saha oyuncusu Benfica kariyerinde 98 maça çıktı.

Orkun, bu karşılaşmalarda 19 gol ve 22 asistle mücadele etti.

Benfica ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde sona erecek olan Orkun, A Milli Takım formasını ise 41 kez giydi.