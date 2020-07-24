Babel, G.Saray'daki geleceği hakkında konuştu

Tecrübeli futbolcu Ryan Babel, Hollanda basınına yaptığı açıklamada, önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalacağını söyledi.

Galatasaray'ın sezon başında Fulham'dan bedelsiz olarak transfer ettiği ve performansının yetersiz kalması üzerine devre arasında Ajax'a gönderdiği Ryan Babel geri dönmüştü.

Bir süredir sarı-kırmızılı takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan Hollandalı futbolcu, konuyla ilgili ülkesinin basınına konuştu.

HER ŞEYİ YENİDEN DÜZELTME ZAMANI

Cimbom ile iki yıllık daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki Babel, ülkesinde yayın yapan Ziggo Sports'a yaptığı açıklamada, "Koronavirüs nedeniyle ligi bitirememiz çok acı oldu. Olumsuz şartlar, Ajax'ta kaldığım kısa sürede kendimi göstermemi engelledi. Şimdi her şeyi yeniden düzeltme zamanı. Önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalacağım." ifadelerini kullandı.

20 MAÇTA 5 GOL

Galatasaray ile şu ana kadar 20 karşılaşmada forma giyen Babel, bu maçlarda takımına 5 gol, asistlik katkı sağlamıştı.