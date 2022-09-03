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    Serdar Dursun için Westerlo devrede

    Serdar Dursun için Westerlo devrede

    Önceki günlerde kadrosuna Muhammed Gümüşkaya'yı katan Westerlo, bu kez de ilk 11'de şans bulamayacağı gerekçesiyle ayrılmak isteyen Serdar Dursun'a talip oldu.
    • 03.09.2022 - 15:23
    • Güncelleme : 03.09.2022 - 16:22
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    Sezona Jorge Jesus ile giriş yapan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Forvet pozisyonu için girişimlerini sürdüren sarı lacivertliler Michy Batshuayi'yi renklerine bağlamıştı.

    Forvet hattına Joshua King, Joao Pedro ve Batshuayi'yi transfer eden Fenerbahçe'de ayrılık yaşanabilir.

    Bu transferlerin ardından santrfor bölgesinde Valencia dahil 4 ismin gerisinde olan milli oyuncu menajerine kulüp bul talimatı vermişti.

    Serdar Dursun için Westerlo devrede #1

    Westerlo devreye girdi

    Belçika basınında yer alan habere göre; Westerlo milli futbolcu Serdar Dursun için harekete geçti.

    Fenerbahçe ile yakınlığı bulunan Westerlo'nun Başkan Yardımcısı Hasan Çetinkaya golcü futbolcu için fiyat sordu.

    Westerlo daha önce Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya'yı kadrosuna katmıştı. Sinan Bolat, Ravil Tagir, Muhammed Gümüşkaya ve Halil Akbunar'ı transfer eden Westerlo'nun kadrosunda 4 Türk futbolcu bulunuyor.

    Serdar Dursun için Westerlo devrede #2

    Serdar Dursun'un kariyeri

    Fenerbahçe formasını 47 karşılaşmada giyen oyuncu 17 kez rakip fileleri sarstı.

    Serdar Dursun kariyerde Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Tekden Denizlispor, Fatih Karagümrük, Greuther Fürth, Darmstadt 98 ve Fenerbahçe formaları giydi. Toplam 348 karşılaşmaya çıkan futbolcu 138 kez fileleri havalandırdı.

    A Milli Takıma 2022 yılında seçilen Serdar Dursun milli forma ile 8 maçta 7 gol attı.


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