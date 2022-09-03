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Serdar Dursun için Westerlo devrede

Serdar Dursun için Westerlo devrede

Önceki günlerde kadrosuna Muhammed Gümüşkaya'yı katan Westerlo, bu kez de ilk 11'de şans bulamayacağı gerekçesiyle ayrılmak isteyen Serdar Dursun'a talip oldu.