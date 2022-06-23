Serdar Saatçı'ya Sampdoria'dan teklif

Beşiktaş'ın altyapıdan yükselen genç ismi Serdar Saatçı için İtalyan takımı Sampdoria masaya oturup transferi bitirmek istiyor.

Bir süredir Beşiktaş forması giyen Serdar Saatçı ile ilgilenen Sampdoria, genç futbolcunun transferinden vazgeçmiyor.

Beşiktaş ile temmuz ayında İstanbul'da bir hazırlık maçı oynamayı isteyen İtalyan kulübü, aynı zamanda bu süre içinde Serdar'ın transferi için siyah-beyazlılar ile masaya oturmayı hedefliyor.

Siyah-beyazlılarda bu sezon zaman zaman A Takım'da süre alan ve ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Serdar, Avrupa'dan bazı kulüpleri peşine takarken, genç stoperin en ciddi talibi Torino olmuştu.

Sampdoria devrede

Öte yandan 2023 yılında sözleşmesi bitecek olan genç savunmacıya yeni bir talip olduğu da gelen haberler arasında.

Bir süredir Serdar'ı takibe alan Sampdoria'nın da gayriresmi teklifte bulunduğu yakın zamanda resmi teklifini ileteceği kaydedildi.

Beşiktaş'ın, Serdar Saatçı'dan ciddi bir bonservis beklentisi var. Ayrıca yerli statüsünde forma giydiği için satılma konusunda da acele edilmeyecek. Bu yüzden Sampdoria'nın teklif konusunda daha cömert olması bekleniyor.

1.90 boyundaki dev stoper, bu sezon tüm kulvarlarda 15 kez forma giyerken 1 gol 1 asistle takımına katkı sağladı.