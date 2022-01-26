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    Sevilla, Martial'i açıkladı

    İspanya La Liga ekibi Sevilla, Manchester United'dan Anthony Martial'i kadrosuna kattığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 26.01.2022 - 10:14
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 10:29
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    Sevilla, Martial'i açıkladı

    İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester United'ın formasını giyen Anthony Martial, resmen Sevilla'ya transfer oldu.

    Çok uzun süredir Manchester United'da istediği kadar forma şansı bulamayan Fransız oyuncu, sezonu sonuna kadar kiralık olarak Sevilla formasını giyecek.

    Gün içinde Sevilla havalimanında görüntülenen ve sağlık kontrollerinden geçen Martial, başka İngiliz kulüplerinden gelen tekliflere rağmen özellikle Sevilla da forma giymek istemişti.

    SÖZLEŞMEYE OPSİYON KOYULMADI

    Martial'in Manchester United'daki geleceğine geçici teknik direktör olan Ralf Ragnick'in ardından gelecek hocanın karar vermesi istendiği için kiralık sözleşmesine satın alma opsiyonu koyulmadı.

    2015'te Fransız ekibi Monaco'dan Kırmızı Şeytanlara transfer olan 26 yaşındaki oyuncu, burada 269 maçta 79 gol attı.

    Sevilla, Martial i açıkladı #1


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