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    Sivasspor'dan Cicaldau'ya resmi teklif

    Sivasspor'dan Cicaldau'ya resmi teklif

    Sivasspor, Galatasaray'da bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Alexandru Cicaldau için kiralama teklifinde bulundu.
    • 23.08.2022 - 17:50
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 18:16
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    Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, orta saha transferi için harekete geçti.

    Kırmızı-beyazlılar, Galatasaray'da bu sezon geride kalan 3 lig maçının sadece birinde sonradan oyuna giren Alexandru Cicaldau için sarı-kırmızılıların kapısını çaldı. Sivasspor'un, Rumen futbolcu için teklifinin kiralık olduğu öğrenildi.

    Sivasspor dan Cicaldau ya resmi teklif #1

    Beklenti 7.5 milyon euro

    Öte yandan İtalyan basını da Sampdoria'nın, 25 yaşındaki futbolcu için somut bir teklifinin olduğunu duyurdu. Sampdoria'nın, transfer için Galatasaray'a 5 milyon euro önerdiği ancak bu rakamın geri çevrildiği belirtildi.

    Galatasaray'ın, geçen sezon 6.5 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı futbolcu için beklentisinin 7.5 milyon euro olduğu ifade edildi.

    Sivasspor dan Cicaldau ya resmi teklif #2


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