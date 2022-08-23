Sivasspor'dan Cicaldau'ya resmi teklif

Sivasspor, Galatasaray'da bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Alexandru Cicaldau için kiralama teklifinde bulundu.

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, orta saha transferi için harekete geçti.

Kırmızı-beyazlılar, Galatasaray'da bu sezon geride kalan 3 lig maçının sadece birinde sonradan oyuna giren Alexandru Cicaldau için sarı-kırmızılıların kapısını çaldı. Sivasspor'un, Rumen futbolcu için teklifinin kiralık olduğu öğrenildi.

Beklenti 7.5 milyon euro

Öte yandan İtalyan basını da Sampdoria'nın, 25 yaşındaki futbolcu için somut bir teklifinin olduğunu duyurdu. Sampdoria'nın, transfer için Galatasaray'a 5 milyon euro önerdiği ancak bu rakamın geri çevrildiği belirtildi.

Galatasaray'ın, geçen sezon 6.5 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı futbolcu için beklentisinin 7.5 milyon euro olduğu ifade edildi.