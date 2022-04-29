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    Torino, Rıdvan Yılmaz için teklifini sundu

    Torino, Rıdvan Yılmaz için teklifini sundu

    İtalyan kulübü Torino, Rıdvan Yılmaz için Beşiktaş'a 4+1 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay teklifinde bulundu.
    • 29.04.2022 - 16:30
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    Süper Lig'de 34 hafta geride kalırken geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, bu sezon istediğini alamadı.

    Siyah-beyazlılar, ligde 7. sırada bulunsa da takım içerisindeki genç oyuncular performanslarıyla dikkat çekiyor.

    Oyuncunun geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'tan aldığı maaş tartışma konusu olmuştu.

    Torino, Rıdvan Yılmaz için teklifini sundu #1

    5 milyon euro bonservis

    Genç oyuncu için İtalyan ekibi Torino ciddi girişimlerini sürdürüyor. Torino, milli sol bek için 5 milyon euro bonservis bedeli vermeyi planlıyor.  Beşiktaş’a ulaşan resmi teklif, 4 milyon euronun yanı sıra 1 milyon euro da ek ödemeleri içeriyor.

    Siyah-beyazlılar ek ödemelerin artması için Torino ile görüşmelere devam ediyor.  Ayrıca İtalyan ekibi Rıdvan’ın bir sonraki bonservis bedelinin %20’sini Beşiktaş’a verecek.

    Kulüpler anlaşma aşamasına gelirken, imzaların bu sezon tamamlanmadan atılması planlıyor.

    Torino, Rıdvan Yılmaz için teklifini sundu #2

    Eintracht Frankfurt da istiyor

    Rıdvan için Alman ekibi Eintracht Frankfurt da Beşiktaş’a resmi teklifini sundu. Ancak Torino’nun temaslarda daha hızlı ve istekli davranması İtalyan ekibini bir adım öne geçirdi.

    Siyah beyazlıların alt yapısında yetişen ve 4 sezondur A Takım kadrosunda yer alan Rıdvan, forma giydiği 60 maçta 4 gol attı; 7 asist yaptı. 20 yaşındaki sol bek 6 kez de A Milli Takımı'nda görev aldı.

    Rıdvan Yılmaz'ın maaşı tartışmaya neden oldu haberi için tıklayın

    Torino, Rıdvan Yılmaz için teklifini sundu #3


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