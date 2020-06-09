Torunoğulları, Zoet, Caner ve Gökhan hakkında konuştu

Erdal Torunoğulları, Caner, Gökhan ve Atiba'yla sözleşme yenilemek istediklerini söyledi. Torunoğulları ayrıca, PSV'nın Hollandalı kalecisi Zoet'le de ilgilendiklerini belirtti.

Beşiktaş Kulübü'nün transfer, scouting ve futbol yapılanmasından sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları, DHA'ya açıklmalarda bulundu.

"ÜÇÜYLE DE SÖZLEŞME YENİLEMEK İSTİYORUZ"

Torunoğulları, “Tabii ki bizim sözleşme yapmak, yenilemek istediğimiz oyuncularımız da var. Bunların başında Gökhan, Caner ve Atiba geliyor. İnşallah bir noktada anlaşırız. Onlar da artık Beşiktaş'ın bu süreçteki kaybını biliyorlar. Özellikle bu virüs sürecinde takımın çok kaybı oldu, onları da göz önünde bulundurarak bir anlaşma yapmış oluruz inşallah. Gökhan, Caner ve Atiba'nın da sözleşmesi sona eriyor. Son durumda başkan mutlaka görüşmeler yapmıştır. Ben son 2,5 aydır Türkiye'de değildim ama arkadaşlarla sürekli iletişim halindeyiz. Sayın başkanımızla da günlük kontak halindeyiz. Konuşacağız, bakacağız. İnşallah Beşiktaş'ta kalmalarını sağlarız." şeklinde konuştu.

"F.BAHÇE'YE GİDECEKLERİNİ ZANNETMİYORUM"

Gökhan Gönül ve Caner Erkin’in eski takımları Fenerbahçe’ye gideceği yönünde çıkan iddialar hatırlatılan Torunoğulları, “Profesyonel ligde böyle söylentiler olur. Sonuçta Gökhan daha önce Fenerbahçe'de oynadı. Bu tür şeyler olur. Ama ben zannetmiyorum gideceklerini, bizde kalacaklardır. Ama daha önümüzde 8 maç var, bir yere gittikleri yok. Oturup konuşacağız, anlaşacağız inşallah." dedi,

"ZOET LİSTEDE OLABİLİR"

Zoet hakkında da konuşan tecrübeli yönetici, "Ben uzun süre Hollanda'da kaldığım için bu isimler gündeme geliyor herhalde. Tabii bir kaleciye ihtiyacımız var, bu bir gerçek. Üst düzey bir kaleci almamız gerekiyor. Diğer oyunculara bakacağız. Belki Zoet de o listede olabilir. Çünkü bir çok kaleci adayımız vardı. İnşallah bir tanesiyle ortak noktada buluşuruz. Görüştüğümüz hem yabancı hem de yerli kaleciler var.” diye konuştu.