Trabzonspor, Mathias Lovik transferini bitiriyor

- Trabzonspor, Parma forması giyen 22 yaşındaki Norveçli sol bek Mathias Lovik ile anlaşmaya vardı.
- Transferin bonservis bedeli 3 milyon euro civarında olacak.
- Lovik, 12 resmi maçta 1 asist yaptı ve transferin yakında netleşmesi bekleniyor.
Devre arası çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’da, kadro planlaması ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.
Chibuike Nwaiwu'yu kadrosuna katan bordo-mavililer, 2. takviyesini de savunma hattına yapıyor.
Trabzonspor’un sol bek transferinde Mathias Lovik ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Bordo-mavililer, Parma’nın 22 yaşındaki Norveçli sol bek oyuncusunu yeni sezonda kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
NETLİK KAZANACAK
Trabzonspor ile Parma arasında yapılan görüşmelerde kulüplerin prensipte anlaşmaya vardığı, bonservis bedelinin ise 3 milyon euro civarında bir rakam üzerinden şekillendiği ifade ediliyor.
Transferin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
12 MAÇA ÇIKTI
4 milyon euro piyasa değeri bulunan savunma oyuncusu, bu sezon Parma formasıyla toplam 12 resmi maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.