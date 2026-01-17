Trabzonspor, Mathias Lovik transferini bitiriyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Devre arası çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’da, kadro planlaması ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Chibuike Nwaiwu'yu kadrosuna katan bordo-mavililer, 2. takviyesini de savunma hattına yapıyor.

Trabzonspor’un sol bek transferinde Mathias Lovik ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Bordo-mavililer, Parma’nın 22 yaşındaki Norveçli sol bek oyuncusunu yeni sezonda kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

NETLİK KAZANACAK

Trabzonspor ile Parma arasında yapılan görüşmelerde kulüplerin prensipte anlaşmaya vardığı, bonservis bedelinin ise 3 milyon euro civarında bir rakam üzerinden şekillendiği ifade ediliyor.

Transferin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

12 MAÇA ÇIKTI

4 milyon euro piyasa değeri bulunan savunma oyuncusu, bu sezon Parma formasıyla toplam 12 resmi maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.