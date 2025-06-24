Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır açıklaması!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da yönetim kurulu danışmanı olarak görev yapan Ali Kemal Denizci, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Denizci'den Uğurcan Çakır'ın ezeli rakiplere transfer ihtimali için yanıt geldi.

"TRABZONSPOR'UN İYİ VE KARAKTERLİ FUTBOLCULAR SEÇMESİ LAZIM"

Radyospor'a konuşan Denizci, şunları dedi:

Futbolcular öneriliyor, menajerler devreye giriyor, hiç olmayacak işleri devreye sokuyorlar. Trabzonspor'un iyi ve karakterli futbolcular seçmesi lazım. Neler gördük biz. Çok ucuza alıp neler yaptığını gördük. Bunları iyi takip edip almak lazım. Trabzonspor büyük paraları veremez, verirse batar. Her zaman bir Ertuğrul Doğan olmaz. Bu işleri böyle düşünmek lazım. Devamlı versin versin.

"GALATASARAY VE FENERBAHÇE İDDİALARI GERÇEK"

Galatasaray, Fenerbahçe, Burnley ve Monaco'nun transfer gündeminde yer alan Uğurcan Çakır ile de görüşlerini bildiren Denizci, şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray ve Fenerbahçe iddiaları gerçek. Tabii ki gerçek. Ama başkanın ona bir sözü var. Avrupa'da iyi bir ortam yakalarsa sözü var. Bana göre, Trabzonlu bir çocuğu böyle bir simgede hale gelmiş bir futbolcuyu Türkiye'de rakiplerine vermek bana zul gelir. Ama bir yerde de bu baktığın zaman Trabzonspor'un hamleler yapması gerektiği ortamda çok iyi paralarla çok şeyler düşünülebilir.

"15 MİLYON EURO BANA GÖRE AZ BİLE"

Denizci, sözlerine şöyle devam etti:

Ama Uğurcan'ın rakiplerimize gitmesi insanlar üstünde müthiş bir hayal kırıklığı yaratıyor. Ama Uğurcan Çakır için 15 milyon euro bana göre az bile. Öyle bir kaleciyi 25 milyon eurodan aşağı vermemek lazım. 12-13'ler çok küçük rakamlar bana göre. Bana göre bu işlerin (Galatasaray, Fenerbahçe) ne olacağı belli olmaz. Onun için fazla bir şey söyleyemiyorum. Fenerbahçe, Uğurcan Çakır'a daha istekli bakıyor bana göre. Saman altından su yürütme hikayesi olabilir.

"BÜYÜK BİR YANLIŞ YAPAR"

Ali Kemal Denizci, şu sözleri sarf etti: