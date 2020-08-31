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Trabzonspor'un hedefi Vitor Hugo

Trabzonspor'un hedefi Vitor Hugo

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alan ancak Palmeiras'ı tercih eden Brezilyalı stoper Vitor Hugo'yu listesine aldı.