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    Trabzonspor'un hedefi Vitor Hugo

    Trabzonspor'un hedefi Vitor Hugo

    Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alan ancak Palmeiras'ı tercih eden Brezilyalı stoper Vitor Hugo'yu listesine aldı.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2020 - 12:07
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    Geride bıraktığımız sezon ilk 6'da yer alan takımlar arasında en çok gol (42) yiyen ekip olan Trabzonspor savunmasını güçlendirmek istiyor.

    Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon başında Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a getirmek istediği Brezilyalı stoper Vitor Hugo'nun peşine düştü.

    Brezilya ekibinin Bahia ile oynadığı maçta yedek kulübesinde oturan 29 yaşındaki oyuncuyu kiralamak isteyen Karadeniz ekibi, Palmeiras yönetimiyle masaya oturmaya hazırlanıyor.

    2024'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

    Kısa süren Fiorentina macerası dışında Brezilya'dan dışarı çıkmayan tecrübeli defans oyuncusunun kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

    Trabzonspor un hedefi Vitor Hugo #1

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