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Vedat Muriç resmen Lazio'da
Lazio, Fenerbahçe'den yüksek bonservis ücretiyle satın aldığı Vedat Muriç'i resmen açıkladı.
- Haber Merkezi
- 13.09.2020 - 15:26
- Güncelleme : 13.09.2020 - 15:26
Lazio, Fenerbahçe'den yüksek bonservis ücretiyle satın aldığı Vedat Muriç'i resmen açıkladı.
ATKI İLE POZ VERDİ
Roma'ya indikten sonra yetkililer tarafından karşılanan Vedat Muriç, Lazio atkısıyla poz verdi. Tecrübeli golcünün sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.
KÂRIN %15'İ RİZESPOR'A ÖDENECEK
Fenerbahçe bu transferden bonuslarla birlikte 20 milyon euro gelir elde etti. 17 milyon euroluk kârın %15'i Vedat'ın eski takımı Rizespor'a ödenecek.
Kosovalı yıldız geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 36 maça çıktı. 26 yaşındaki Muriç, 17 gol attı, 7 de asist yaptı.
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