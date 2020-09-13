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    Vedat Muriç resmen Lazio'da

    Vedat Muriç resmen Lazio'da

    Lazio, Fenerbahçe'den yüksek bonservis ücretiyle satın aldığı Vedat Muriç'i resmen açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2020 - 15:26
    • Güncelleme : 13.09.2020 - 15:26
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    Lazio, Fenerbahçe'den yüksek bonservis ücretiyle satın aldığı Vedat Muriç'i resmen açıkladı.

    ATKI İLE POZ VERDİ

    Roma'ya indikten sonra yetkililer tarafından karşılanan Vedat Muriç, Lazio atkısıyla poz verdi. Tecrübeli golcünün sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

    Vedat Muriç resmen Lazio da #1

    Vedat Muriç resmen Lazio da #2

    KÂRIN %15'İ RİZESPOR'A ÖDENECEK

    Fenerbahçe bu transferden bonuslarla birlikte 20 milyon euro gelir elde etti. 17 milyon euroluk kârın %15'i Vedat'ın eski takımı Rizespor'a ödenecek.

    Kosovalı yıldız geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 36 maça çıktı. 26 yaşındaki Muriç, 17 gol attı, 7 de asist yaptı.

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    Vedat Muriç resmen Lazio da #3

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